L’UNICEF va délocaliser près de 300 postes depuis Genève

L'UNICEF va transférer près de 300 postes de Genève Keystone-SDA

Le bureau genevois du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) n'est pas épargné par les restructurations en raison des coupes américaines et d'autres pays. Près de 300 postes vont être délocalisés vers Rome pour n'en maintenir environ qu'une centaine.

(Keystone-ATS) Le siège de l’UNICEF est établi à New York mais Genève accueille son antenne européenne. Pour des raisons de coûts, l’agence onusienne doit déplacer des postes depuis ces deux villes.

Désormais, elle va «concentrer sa présence sur le Bureau des programmes d’urgence (EMOPS)», a expliqué mercredi à Keystone-ATS un porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), confirmant une information de la Tribune de Genève et 24 heures.

Selon une source proche du dossier, le personnel s’est vu confirmer ces déplacements mardi. «C’était en discussion depuis un moment», notamment sur le fait de savoir si les postes seraient délocalisés vers Rome ou l’Espagne, a-t-elle également affirmé à Keystone-ATS.