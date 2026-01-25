L’UNRWA affirme que son siège à Jérusalem, démoli, a été incendié

Keystone-SDA

L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a fait savoir dimanche que son siège partiellement démoli à Jérusalem-Est a été incendié. L'organisation a été interdite d'opérer dans le pays par les autorités israéliennes il y a un an.

2 minutes

(Keystone-ATS) Ses locaux ont été saisis par les autorités israéliennes, qui ont commencé à les détruire mardi. «Après avoir été pris d’assaut et démoli par les autorités israéliennes, le siège de l’UNRWA à Jérusalem-Est occupée a maintenant été incendié», a déclaré l’organisation dans un communiqué.

Elle a décrit l’incendie comme faisant partie d’une «tentative continue de démanteler le statut des réfugiés palestiniens».

Les services d’incendie et de secours ont indiqué tôt dimanche avoir répondu à un appel concernant le site, où ils s’efforçaient «d’éteindre l’incendie et d’empêcher sa propagation», sans en préciser non plus la cause.

L’ONU avait condamné la saisie et les démolitions de la semaine dernière et l’UNRWA a insisté sur le fait que ses biens restaient protégés par les privilèges et immunités des Nations unies, une position qu’elle a réaffirmée dimanche.

Immunité

«Comme tout Etat membre de l’ONU, partout dans le monde et sans exception, Israël est légalement tenu de protéger et de respecter les installations des Nations unies», a déclaré dimanche à l’AFP Jonathan Fowler, porte-parole de l’UNRWA.

L’UNRWA a été créée spécifiquement pour les centaines de milliers de Palestiniens déplacés lors de la création d’Israël en 1948. Elle assure l’enregistrement du statut de réfugié ainsi que des services de santé et d’éducation dans les territoires palestiniens, au Liban, en Syrie et en Jordanie.

Son complexe situé à Jérusalem-Est, dans une partie de la ville occupée puis annexée par Israël, n’accueille plus de personnel depuis janvier 2025, date à laquelle la loi interdisant ses activités est entrée en vigueur.

Les autorités israéliennes ont accusé des employés de l’UNRWA d’avoir participé à l’attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza.

L’ONU avait limogé en août 2024 neuf de ses employés, indiquant qu’ils pourraient avoir été impliqués dans l’opération. Une série d’enquêtes a ensuite révélé des «problèmes liés à la neutralité» en son sein, notant cependant qu’Israël n’avait pas fourni de preuves concluantes de ses allégations.

L’UNRWA est toujours active en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza.