L’usine à antimatière de Mika Rottenberg au Musée Tinguely à Bâle

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) Le Musée Tinguely, à Bâle, présente jusqu’au 3 novembre une exposition consacrée à l’artiste argentine Mika Rottenberg qui vit et travaille à New York. On peut y admirer des oeuvres et des installations vidéo réalisées entre 2003 et 2024.

L’exposition “Mika Rottenber. Antimatter Factory” est une rétrospective de l’oeuvre de l’artiste née en 1976 à Buenos Aires. Une sculpture-fontaine conçue spécialement pour l’exposition est présentée dans le parc du musée, a indiqué mardi le Musée Tinguely.

“L’usine à antimatière” emmène le visiteur dans le monde artistique absurde et bizarre de l’artiste argentine. Avec ses oeuvres, elle remet en question les liens entre le quotidien et la logique de production capitaliste.

Le titre de l’exposition fait référence au nom d’un département du CERN à Genève qui mène des expériences sur l’antimatière. L’artiste y a trouvé l’inspiration pour son installation vidéo “Spaghetti Blockchain” où la matière se déplace à travers l’espace et le temps, plongeant ainsi le visiteur au coeur du cosmos artistique de Mika Rottenberg, explique le musée.

Pendant toute la durée de l’exposition, le long métrage REMOTE est projeté dans la salle de conférence du musée. Il a été réalisé pendant la pandémie par Mika Rottenberg et Mahyad Tousi. C’est un récit fantastique qui parle d’une époque postpandémique où les interactions physiques et numériques reprennent de manière inattendue et où les distances disparaissent.