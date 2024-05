L’USS veut 5000 francs pour les travailleurs avec apprentissage

(Keystone-ATS) Tous les travailleurs et travailleuses ayant effectué un apprentissage doivent gagner au moins 5000 francs par mois. L’Union syndicale suisse (USS) a adopté vendredi une revendication en ce sens lors de son assemblée des délégués.

La formation professionnelle duale est souvent décrite comme une voie royale, rappelle l’USS. Grâce à elle, la Suisse dispose d’une main-d’œuvre compétente. Mais la promesse d’obtenir un bon revenu après un apprentissage n’est plus tenue dans de nombreux cas. Une personne sur trois ayant fait un apprentissage travaille pour un salaire inférieur à 5000 francs, calculé sur la base d’un temps plein.

Les salaires sont particulièrement bas dans les professions où les femmes sont plus nombreuses. Et enfin, pour de nombreux titulaires de CFC, le salaire n’augmente guère durant la carrière, même après des années d’expérience. Peu avant la retraite, un quart des professionnels avec CFC touchent toujours moins de 5000 francs.

Pour que l’évolution des salaires soit plus équilibrée et que l’écart salarial se réduise, il faut des augmentations générales de salaire et l’abandon des systèmes de bonus salariaux injustes.

Soutenir la culture

Dans une autre résolution, l’USS demande au Parlement de renoncer aux coupes prévues dans l’encouragement de la culture. Les syndicats veulent que les salaires des créateurs culturels soient encouragés par la politique culturelle nationale et que leur protection sociale soit améliorée.

Le respect des salaires définis par une CCT et les recommandations en matière de salaires et d’honoraires doivent être garantis dans le cadre de l’encouragement de la culture, écrit l’USS. En Suisse, rares sont les artistes qui atteignent le salaire médian. La moitié des artistes professionnels intermittents réalisent un revenu annuel de 25’000 francs grâce à leurs activités, rappelle l’USS.