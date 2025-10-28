Légère croissance attendue pour le tourisme hivernal en 2025/2026

Keystone-SDA

Le tourisme en Suisse, mesuré à l'aune des nuitées hôtelières, est attendu en légère hausse lors de la saison d'hiver 2025/2026.

3 minutes

(Keystone-ATS) Des facteurs exceptionnels, à l’instar de la météo très favorable lors du début de la saison l’année dernière, ont peu de chance de se reproduire et rendront la comparaison plus difficile, selon les prévisions de BAK Economics.

Les économistes tablent sur un léger affaiblissement de la dynamique par rapport à la saison estivale écoulée, lors de laquelle 25 millions de nuitées ont été enregistrées, grâce à différents événements internationaux, comme la Coupe du monde de football féminine et l’Eurovision.

Cet hiver, l’hôtellerie suisse devrait pouvoir générer 161’000 nuitées supplémentaires par rapport à la même saison l’année précédente, en progression de 0,9% sur un an, indiquent-ils dans leurs prévisions établies sur mandat du Secrétariat à l’économie (Seco).

La demande locale devrait s’inscrire en hausse de 0,5%, mais le tableau est mitigé: la faible inflation est certes positive pour les dépenses des ménages allouées aux vacances, mais la situation conjoncturelle reste faible et le taux de chômage est attendu en légère progression.

Pas d’amélioration en vue

A l’étranger, les Européens devraient continuer de visiter la Suisse, en dépit d’une situation conjoncturelle difficile et d’un franc toujours fort. Une hausse de 0,9% des nuitées est attendue.

Pour les marchés lointains, la dynamique de croissance ralentit par contre nettement et la demande ne devrait progresser que de 1,9%. Pour la première fois depuis 2021, la croissance des nuitées des hôtes américains ne devrait pas s’inscrire à deux chiffres, freinée par l’affaiblissement du dollar et les conséquences négatives de la nouvelle politique commerciale américaine. Par ailleurs, une certaine retenue s’observera en provenance du continent asiatique.

La situation ne devrait pas s’améliorer, au contraire la dynamique s’affaiblira davantage sur la saison estivale 2026. Les effets de la politique douanière américaine vont se déployer avec un certain délai et auront pour effet de freiner les voyages. La croissance devrait être portée par les marchés lointains, notamment le Brésil, le Mexique, le Canada et l’Australie. La progression de ces pays illustre une demande plus diversifiée et plus à même de se répartir sur l’ensemble de l’année, ce qui est un objectif stratégique dans la promotion de la Suisse comme destination touristique.

Sur l’ensemble de l’année en cours, les nuitées devraient progresser de 2,5%, portées par la demande indigène (+1,4%) et surtout étrangère (+3,6%).

Toutefois, en 2026, la dynamique s’affaiblira nettement, avec une progression de 0,5% escomptée. La clientèle suisse devrait générer 0,2% de nuitées supplémentaires et celle étrangère 0,9% de plus.