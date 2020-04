Les visites aux pensionnaires des maisons de retraite du Bas-Rhin sont à nouveau possibles depuis samedi. L'hôpital de campagne monté à Mulhouse réduit sa capacité. Deux signes de l'amélioration de la situation dans cette région durement touchée par le coronavirus.

Pas question pour autant d'ouvrir grand les portes des maisons de retraite du département: les visites se feront au cas par cas et en respectant des consignes de sécurité strictes, a annoncé le président du conseil départemental.

"Il faudra bien sûr demander l'accord des directions des établissements et respecter toutes les mesures barrières (dont le port du masque)", précise Frédéric Bierry sur Twitter.

"L'entrée au coeur des établissements reste toujours interdite au public, sauf exception", ajoute t-il. Cela impliquera de trouver des solutions, en organisant par exemple les rencontres dans la cour ou le jardin de la maison de retraite.

Selon lui, 94 maisons de retraite sur les 138 du département sont touchées par des cas de Covid-19 et 318 pensionnaires sont décédés, soit 3% des résidents.

Moins d'hospitalisations

Première région française durement touchée par le coronavirus, l'est de la France voit la situation s'améliorer. Les autorités ont fait état durant la semaine du 6 au 12 avril, et "pour la première fois depuis le début de l'épidémie", d'"une diminution du nombre des nouvelles hospitalisations, des admissions en réanimation et soins intensifs et des décès enregistrés en établissements de santé".

En conséquence, une partie de l'hôpital de campagne des armées déployé au pied de l'hôpital civil de la ville de Mulhouse a commencé à être démontée vendredi. Un tiers de sa capacité a été retirée, pour passer de 30 à 20 lits.

Cet hôpital de campagne avait accueilli son premier patient le 24 mars, alors que les services de réanimation locaux étaient saturés. Selon le dernier bilan officiel, vendredi soir, la France a passé la barre des 18'000 morts du coronavirus, dont près de 2300 dans la région du Grand Est.

