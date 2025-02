Légère hausse du bénéfice pour Coop en 2024

Keystone-SDA

Coop a enregistré un bénéfice net quasi stable l'an dernier à 585 millions de francs, en hausse de 10 millions par rapport à 2023. Les ventes ont été soutenues par l'activité des supermarchés et du commerce de gros.

1 minute

(Keystone-ATS) La rentabilité s’est quelque peu améliorée sur un an, avec une hausse de 3,4% du résultat d’exploitation (Ebit) à 893 millions, tandis que l’excédent brut d’exploitation (Ebitda) est ressorti à 2,33 milliards, un gain de 2,6%, peut-on lire mardi dans un communiqué.

Déjà annoncé début janvier, le chiffre d’affaires a totalisé 34,9 milliards (+0,6% ou +1,1% à taux de change constants), porté par son coeur de métier, les supermarchés, ainsi que son activité de grossiste.

Le géant de la distribution annonce par ailleurs avoir augmenté ses effectifs l’an dernier, employant 97’040 collaboratrices et collaborateurs fin décembre dernier, soit 1197 de plus que l’année précédente. Il compte également un « nouveau record » de nouveaux apprentis, avec 1218 personnes ayant démarré leur formation au sein du groupe, soit 182 de plus qu’en 2023.