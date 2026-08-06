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Légère hausse du chômage au coeur de l’été

Keystone-SDA

La situation sur le marché du travail s'est légèrement dégradée en juillet, le taux de chômage ayant augmenté de 0,1 point de pourcentage sur un mois pour s'établir à 3,0%.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le nombre d’inscrits aux offices régionaux de placement (ORP) s’est étoffé de 1,1% à 139’276 personnes.

Le nombre de sans-emploi de longue durée, soit un an ou davantage, a atteint 23’327, ce qui représente une progression de 1,9%. Le taux ajusté des variations saisonnières (CVS) est resté stable, à 3,1%, indique jeudi le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco).

La proportion de chômage des jeunes (15-24 ans) et des seniors (+50 ans) a augmenté de 0,1 point à respectivement 2,8% et 2,7%. Dans la première catégorie, ils étaient 12’294 (+4,7%) en juillet et 38’745 (+0,3%) dans la seconde.

Le Seco a dénombré 227’200 demandeurs d’emploi le mois dernier, en hausse de 0,6%. Les postes vacants, pour leur part, se sont tassés de 4,4% à 45’156 unités.

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