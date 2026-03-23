Léger recul de la criminalité dans le canton du Jura

Keystone-SDA

A l'instar de la tendance nationale, le nombre d'infractions au Code pénal enregistrées dans le canton du Jura est en baisse avec un recul de 4%. Cette évolution positive doit toutefois être nuancée avec une hausse des infractions violentes, constate la police cantonale jurassienne en présentant lundi la statistique de la criminalité 2025.

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(Keystone-ATS) Autres inquiétudes, les vols par effraction dans les maisons individuelles et les appartements connaissent une recrudescence et la cybercriminalité enregistrent une augmentation de plus de 27% des cas.

En 2025, 3836 infractions au Code pénal ont été constatées sur le territoire cantonal contre 3978 en 2024, soit une baisse de 4%. Le taux d’élucidation s’établit à 43,2%: un résultat supérieur à la moyenne suisse qui s’établit à 38,7%.

Hausse des cas de violence

Les infractions violentes connaissent une augmentation globale de 25%: les cas de violence grave sont en diminution, mais les cas de violence moyenne sont en forte augmentation. Les infractions portant sur les violences domestiques sont stables à un niveau considéré comme très élevé.

Autre constat de la police, les cas de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires sont en forte hausse: +190%. En 2025, 29 cas ont été enregistrés, dont 16 à l’encontre d’agents de police cantonale.

Cambriolages et cybercriminalité

Les cambriolages de maisons et d’appartements sont en forte hausse avec 171 cas l’an dernier contre 126 en 2024. La police cantonale jurassienne fait face à une forte criminalité itinérante sur tout le territoire et des délits en série. La majorité des cas a lieu dès la tombée de la nuit durant la période hivernale.

Après une année de baisse, les cas de cybercriminalité repartent à la hausse, tout comme le montant des préjudices. En 2025, la police a enregistré 401 affaires pour 3,8 millions de francs contre 315 affaires pour 2 millions de francs une année auparavant.