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Légionelles à Bâle: le parquet ouvre une enquête pénale

Keystone-SDA

Le Ministère public de Bâle-Ville a ouvert une procédure pénale pour homicide par négligence dans le cadre de l'épidémie de légionellose, a-t-il annoncé mercredi soir. Une personne est décédée des suites de cette infection.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le parquet a ouvert une enquête d’office sur la base des informations disponibles à ce jour, explique-t-il. La police judiciaire mène des investigations. En raison de la procédure en cours, aucune autre information ne peut être communiquée.

Ces deux dernières semaines, 28 personnes au total ont contracté la légionellose à Bâle. Selon les informations fournies par le département cantonal de la santé, six personnes sont encore hospitalisées. Les autorités ont identifié le foyer d’infection potentiel, une tour de refroidissement à eau située sur le toit du siège social de Manor à Kleinbasel, et l’ont mise hors service vendredi.

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