Législatives en Norvège: le Premier ministre revendique la victoire
Le Premier ministre norvégien sortant, le travailliste Jonas Gahr Støre, a revendiqué la victoire, lundi, lors de législatives remportées par la gauche. Ces élections ont aussi été marquées par un score historique de la droite populiste anti-immigration.
(Keystone-ATS) «On a réussi», s’est exclamé devant ses soutiens le dirigeant de 65 ans dont le parti est arrivé en tête du scrutin, avec environ 28% des voix, ce qui lui permet de se maintenir au pouvoir avec l’aide des autres formations de gauche.