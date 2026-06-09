Léon XIV à Barcelone, à la veille d’une messe à la Sagrada Familia

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Le pape Léon XIV est arrivé mardi à Barcelone en provenance de Madrid. Il doit célébrer mercredi une messe très attendue à la Sagrada Familia coïncidant avec le centenaire de la mort de son architecte catalan, Antoni Gaudí.

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(Keystone-ATS) Le pape a atterri à 12h45 à l’aéroport El Prat, selon un journaliste de l’AFP à bord de l’avion papal. A Barcelone, Léon XIV devait animer notamment dans la soirée une veillée de prière au stade olympique sur la colline de Montjuic. Mercredi, il doit rencontrer des prisonniers puis se rendre à l’abbaye de Montserrat.

Le soir, le pape célébrera une messe à la Sagrada Família, où il bénira la tour de Jésus-Christ, haute de 172,5 mètres, un record qui fait de la célèbre basilique – toujours inachevée plus de 140 ans après le début des travaux – l’église la plus haute du monde.

Cette messe coïncide avec le centenaire de la mort de son architecte, Antoni Gaudí, décédé le 10 juin 1926 à 73 ans, quelques jours après avoir été renversé par un tramway alors qu’il allait prier dans une église.

L’architecte catalan a franchi l’an dernier la première étape vers la béatification après avoir été déclaré «vénérable» par le Vatican. En 2025, près de cinq millions de personnes se sont pressées dans la Sagrada Familia, le monument payant le plus visité d’Espagne.

Visite aux Canaries

Au cours de son séjour entamé à Madrid depuis samedi, le pape a notamment prononcé lundi un discours devant le Parlement espagnol, une première dans l’histoire pour un souverain pontife, et célébré dimanche une messe devant plus d’un million et demi de fidèles.

Léon XIV achèvera sa visite jeudi et vendredi aux îles Canaries, principale porte d’entrée en Espagne des migrants en situation irrégulière. Il doit y rendre hommage aux milliers d’entre eux qui ont péri lors de la dangereuse traversée de l’Atlantique.