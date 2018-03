L'architecture du futur immédiat

Ce contenu a été publié le 13 septembre 2002 18:50 13. septembre 2002 - 18:50

Le projet de Diener & Diener, qui a remporté le concours pour la Galerie nationale d'Art moderne à Rome. (Galerie nationale d'Art moderne à Rome)

De nombreux architectes suisses ont été invités à la Mostra de Venise, qui se tient jusqu'au 3 novembre.

Le nouveau directeur Deyan Sudjic a choisi des projets «réels». Autrement dit, des projets qui seront construits d'ici cinq ans.

Alors que l'édition précédente de la Biennale d'architecture était placée sous le thème du multimédia, celle-ci signe un retour à la «réalité».



Dirigée pour la première fois par Sir Deyan Sudjic et intitulée «Next», cette édition présente une centaine de projets qui deviendront les icônes du futur immédiat.



Presque tous les VIP de l'architecture moderne y participent. De Tadao Ando à Renzo Piano, Norman Foster ou Zaha Hadid.



Auteurs des édifices les plus importants, ils se déplacent dans le monde entier. Ils vont d'un chantier à l'autre comme le faisaient, à l'époque, les constructeurs des cathédrales gothiques.

Beaucoup de Suisses

Parmi les architectes suisses présents, Herzog & de Meuron. Les Bâlois proposent deux projets en phase de réalisation. Une place et un forum pour spectacles à Barcelone et un plan d'urbanisme à Santa Cruz de Tenerife.



Autres Suisses présents à Venise: Bernard Tschumi, avec deux projets de musée, l'Acropole d'Athènes et le Musée d'Art Africain à New York. Le studio Diener & Diener, qui a remporté le concours pour l'agrandissement de la Galerie Nationale d'Art Moderne de Rome.



Et enfin, Peter Zumthor et le Musée Diocésain de Kolumba (Cologne). Un projet impressionnant, exposé à l'extérieur de la Mostra. Il s'agit d'un objet en béton de 6 tonnes.



«Quand j'ai visité le cabinet de Zumthor, j'ai été séduit par la maquette. C'est alors devenu une obsession pour moi de le montrer à Venise», raconte Deyan Sudjic, avec sa verve britannique.



«C'est étonnant, conclut le directeur. En Allemagne, on a des difficultés à trouver une poignée de bons architectes. Alors qu'en Suisse, ils sont proportionnellement beaucoup plus nombreux.»



