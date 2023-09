L’Eglise catholique va-t-elle vraiment s’occuper des cas d’abus sexuels en son sein?

KEYSTONE/Monika Flueckiger

La semaine dernière, une étude de l'Université de Zurich dévoilait avoir documenté plus de 1000 situations d'abus sexuels dans l'Eglise catholique en Suisse depuis le milieu du XXe siècle. L'institution religieuse va-t-elle vraiment s'occuper de ces cas? Informez-vous et discutez du sujet avec «dialogue».

Ce contenu a été publié le 21 septembre 2023 - 11:45

Claire Micallef

Mardi 12 septembre, les premiers résultats d’une étude du Département d’histoire de l’Université de Zurich sur les abus sexuels commis dans l’Eglise ont fait trembler les institutions du catholicisme helvétique. Un énième scandale qui agace la population et questionne les autorités laïques.

En réaction, la Conférence des évêques suisses, la plus haute autorité de l’Eglise catholique romaine dans le pays, annonce vouloir faire le ménage. Les chercheuses et chercheurs du Département d’histoire de l’Université de Zurich regrettent que le clergé ait autant attendu avant de laisser les historiennes et historiens travailler indépendamment sur ses archives. Et dans cette droite ligne, des suspicions voire des faits avérés de dissimulations d’abus sexuels et d’entraves aux enquêtes ont été relevés au plus haut niveau de l’Eglise catholique suisse. Des évêques sont concernés.

Dans ce contexte, la SSR, à travers son offre «dialogue», vous propose une sélection thématique sur ce sujet, avec différents contenus venant de toute la Suisse et traduits en cinq langues pour vous.

Toujours dans le cadre de l’offre «dialogue», la SSR vous permet de venir confronter vos idées sur son espace de discussions en ligne, un espace modéré en amont – ce qui signifie que vos commentaires ne sont pas automatiquement publiés, pour conserver un espace bienveillant – et traduit en cinq langues. Cette semaine, nous nous demandons ensemble si l’Eglise catholique peut régler seule ses problèmes internes, ou si les autorités laïques doivent prendre les choses en main.

