La «Swisscoy» restera au Kosovo Olivier Pauchard 25. octobre 2000 - 15:40 La Swiss Compagny (Swisscoy) poursuivra ses missions d'appuis logistiques au Kosovo l'an prochain. Le contingent comptera au maximum 160 soldats volontaires. Son budget pour 2001 est de 21 millions de francs. Le Conseil fédéral a décidé mercredi de continuer à collaborer avec la force internationale de la KFOR présente dans la province serbe. Depuis décembre 1999, la Swisscoy effectue des services logistiques en faveur du contingent autrichien AUCON, des services qui vont de l'approvisionnement en eau et en carburant à l'assistance médicale. La Division Presse et Radio est également engagée. Elle appuie techniquement l'organisation et l'exploitation de Radio «Casablanca», dont les émissions sont destinées aux soldats suisses, allemands et autrichiens. Par ailleurs, la Suisse met à la disposition de la brigade internationale «Sud» des membres de la police militaire. Plus de 300 soldats suisses ont déjà participé à la Swisscoy. L'actuel contingent restera sur place jusqu'à la fin mars 2001. Quant au recrutement de la 4ème relève, il débutera le 6 novembre. Pour l'heure, l'engagement de soldats suisses au Kosovo n'a causé aucun problème important. Olivier Pauchard