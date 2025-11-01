La 12e édition «elfes et dragons» de Chocolatissimo débute samedi

Le festival Chocolatissimo débute samedi et se tient jusqu'au 8 novembre à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel. Au moins 10'000 visiteurs sont attendus lors de cette 12e édition, qui va faire un clin d'oeil à la Tour du Fantastique.

(Keystone-ATS) Un décor de dragons ailés, d’elfes et autres créatures magiques peuplera cette année les meilleures créations chocolatières des apprentis de la région. Plus de 30 pièces montées seront soumises au vote du public.

La thématique du fantastique est aussi présente sur l’affiche de la manifestation. Elle a été signée de l’illustrateur John Howe en collaboration avec le graphiste Maël Bächtold et le photographe Noé Cotter.

Durant la semaine, des dégustations de chocolat et des démonstrations sont prévues. Des apprentis et artisans, venus de Besançon (F), seront présents cette année dans le cadre des 50 ans du jumelage avec Neuchâtel.

Patrimoine Suchard à découvrir

Chocolatissimo ne se déroule pas qu’à l’Hôtel de Ville mais également dans d’autres lieux de la ville. Les visiteurs pourront par exemple découvrir le patrimoine Suchard à Serrières ou effectuer une sortie nocturne, en compagnie de la Guilde de la Tour du Fantastique.

Trois plaques spéciales Chocolatissimo, dont l’emballage a notamment été imaginé par John Howe, sont à déguster sur place ou à acheter. Elles auront le goût du blé soufflé et du poivre pour la version chocolat au lait, d’amandes et de coco pour la plaque au chocolat blanc et de cerise amarène et d’amaretti pour la variante au chocolat noir.