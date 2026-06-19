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La 13e rente AVS sera financée par un relèvement de la TVA

Keystone-SDA

La 13e rente AVS sera versée dès le 1er décembre 2026 et financée par la TVA. Les deux Conseils ont validé le projet lors des votations finales. Le peuple aura le dernier mot.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le Conseil des Etats avait validé le financement mixte de la commission de conciliation il y a deux semaines. Il a également soutenu le financement unique par la TVA vendredi par 28 voix contre 13. Le National a suivi par 108 voix contre 85.

Pour financer la 13e rente AVS, 4,2 milliards de francs seront nécessaires en 2026. Ce montant devrait s’élever à environ 4,5 milliards en 2030 et à 5,4 milliards en 2040.

Le Parlement a donné son feu vert à une augmentation de la TVA de 0,4 point de pourcentage. Une augmentation des cotisations salariales de 0,2 point a été refusée par le National mercredi.

L’augmentation de la TVA doit être soumise au vote populaire. La Constitution doit être modifiée.

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