La 2e Fête du comédien démarre à Genève

Ce contenu a été publié le 3 décembre 2001 15:50 03. décembre 2001 - 15:50

Directeur du Théâtre du Grütli, le comédien Philippe Lüscher. (comedien.ch)

Le Théâtre du Grütli organise un mini-festival de solos. Entre contes et chansons.

Pour sa deuxième édition de La Fête du comédien qui démarre lundi soir à Genève, le Théâtre du Grütli -dirigé par Philippe Lüscher- ne joue pas la carte de l'exotisme ni celle de la nouveauté. Hormis «Contes, légendes et poèmes slaves», un solo de l'artiste moldave Dumitru Fusu, la programmation rassemble des spectacles déjà donnés en Suisse romande.

Une vitrine

«Ce choix s'impose, explique Philippe Lüscher. Je n'ai pas les moyens financiers pour susciter de nouvelles créations. Il y en aura davantage lors de la troisième édition. Pour l'instant, je me limite à quelques reprises. Il s'agit surtout de solos, une forme d'expression théâtrale qui me plaît. Cette Fête est une vitrine qui permet de montrer, en les confrontant, les énergies d'artistes habitués à travailler en solitaire».



La plupart des personnes invitées ont donc choisi de monter eux-mêmes leur projet: texte, éclairage, musique et jeu, tout (ou presque) est réalisé par le comédien.



Au programme, donc, Dumitru Fusu qui contera et chantera, comme on l'a dit, l'âme slave à travers des fables et des poèmes roumains et russes (8 et 9 décembre). Russe sera également la tonalité de «Ma mère et la musique», création (la seule) de l'actrice Elsbeth Philip, réalisée d'après une nouvelle de la poétesse moscovite Marina Tsvétaeva (6 et 7 décembre).



Autre tour de chant, «Un piano dans les Alpes» de Martine Paschoud. L'ex-directrice du Poche de Genève invite le public à suivre, en chansons, un petit bout de son parcours artistique en Romandie (5 décembre).

Victime/bourreau

A noter également la performance de la comédienne Jacqueline Corpataux dans «Le liseur» (du 14 au 22 décembre), conçu d'après le roman Bernhard Schlink qui raconte l'histoire d'un jeune homme amoureux d'une ex-geôlière. Dans le registre des rapports victime/bourreau, on pourra mettre enfin la pièce de Harold Pinter «Un pour la route» (du 14 au 22 décembre), mise en scène avec doigté par François Marin.



Cette liste n'est pas exhaustive. Pour d'autres informations, on pourra s'adresser au Théâtre du Grütli.



Ghania Adamo



«La 2e Fête du comédien», à Genève, Théâtre du Grütli, du 3 au 22 décembre. Tel: 022/328 98 78

Liens

Neuer Inhalt Horizontal Line