La 33e Street Parade envahit Zurich

Keystone-SDA

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C'est parti pour la Street Parade de Zurich, 33e du nom. Par une température de 32 degrés, la trentaine de lovemobiles se sont mises en branle samedi vers 14h00, au coeur d'une foule bigarrée de centaines de milliers de personnes.

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(Keystone-ATS) Le parcours emprunté par les véhicules sur lesquels sont juchés les plus fervents des amateurs de techno s’étend sur environ 2 km, le long du lac. Face au risque de coups de chaleur, parfois accru par la possible consommation de boissons autres que de l’eau notamment, deux immenses douches ont été installées le long du parcours.

Ce grand rendez-vous de la techno, un des plus importants du genre au monde, réunit habituellement quelque 800’000 ravers et se prolonge toute la nuit dans des clubs et sur différentes scènes de la métropole zurichoise. Le budget est de 4,8 millions de francs.