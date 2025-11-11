La 3e Semaine du climat s’intéresse à son impact sur la santé

Keystone-SDA

A Genève, la 3e Semaine du climat se concentrera sur les conséquences de la crise climatique sur la santé et la qualité de vie. La Ville de Genève organise une cinquantaine d'évènements gratuits, du 24 novembre au 7 décembre, pour "inviter la population à se mobiliser".

2 minutes

(Keystone-ATS) La Semaine du climat vise à informer sur les causes et les conséquences de la crise climatique, «en privilégiant un angle pédagogique et en fournissant des outils concrets pour passer à l’action», a précisé le maire de la Ville de Genève Alfonso Gomez dans un communiqué mardi. En soulignant qu’il est aussi important pour une société durable de favoriser la cohésion sociale et d’offrir des pistes pour faire face aux défis.

La crise climatique impacte la santé physique, par les maladies liées aux canicules ou à la qualité de l’air. Mais elle touche aussi la santé mentale et le «bien-être collectif», notamment par la dégradation des infrastructures ou encore la propagation d’espèces nuisibles, a indiqué la Ville de Genève.

Chambre climatique

Au programme, figure notamment une conférence de Jean-Pierre Goux, professeur en mathématiques et auteur de «Siècle bleu» et «Révolution bleue», qui discutera d’une «nouvelle voie» pour dépasser les crises actuelles. Corentin de Chatelperron, ingénieur et navigateur français, viendra aussi parler d’alimentation low-tech et d’un projet de biosphère urbaine.

Pour se rendre physiquement compte de la réalité d’un quotidien à 50°C, il sera possible d’entrer dans une «chambre climatique» sur la Plaine de Plainpalais du 28 au 30 novembre pour y effectuer des activités sous une telle chaleur. Nommée «Climate Sense», cette expérience immersive est conçue par Christian Clot, chercheur et directeur du Human Adaptation Institute, qui donnera aussi une conférence sur les capacités d’adaptation de l’humain au changement.

Des ateliers participatifs organisés en collaboration avec la Haute Ecole de Santé sont prévus, ainsi que des «repair-cafés» pour réparer des appareils ménagers ou des ateliers pour apprendre la fermentation. Le projet (re)connecting.earth, regroupant artistes, chercheurs, élèves et population, sera aussi conduit par art-werk pour mener collectivement une réflexion sur les ressources naturelles.