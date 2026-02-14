La 41e Marche du 1er Mars avec le Val-de-Ruz comme invité d’honneur

La 41e Marche du 1er Mars, organisée ledit jour pour fêter l'indépendance et la révolution neuchâteloise, reprend les parcours traditionnels au départ du Locle, de La Chaux-de-Fonds et de Môtiers avec une arrivée prévue au Château de Neuchâtel. La commune de Val-de-Ruz est l'invitée d'honneur et va proposer notamment aux marcheurs des bons pour une boisson au futur hôtel-restaurant de La Vue-des-Alpes.

(Keystone-ATS) Pour cette 41e édition de la Marche du 1er Mars, le comité d’organisation a passablement changé de visage. «On a 50% des membres du comité qui ont démissionné l’année passée, après la marche», a déclaré à RTN Gianni Bernasconi, co-président. «Il s’agit d’un processus normal. Il reste toutefois encore deux places vacantes au comité».

Si cette édition 2026 reste gratuite, le comité d’organisation veut offrir la possibilité aux participants qui le souhaitent de donner un coup de pouce à l’association. Des QR codes pour faire un don seront mis à disposition des marcheurs aux départs et à l’arrivée.

L’association assure notamment les ravitaillements, la sécurité le long du parcours balisé et les billets journaliers gratuits sur l’ensemble du réseau des transports publics neuchâtelois afin de permettre aux marcheurs de rentrer chez eux. Son budget est de 26’000 francs par an.

Cette année, les marcheurs seront accueillis au Château de Neuchâtel par la présidente du Conseil d’État Crystel Graf et la présidente de la Ville de Neuchâtel Nicole Baur. Quelque 2250 personnes avaient participé l’an dernier au 40e anniversaire, un record.