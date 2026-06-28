La 54e édition du festival de la Cité à Lausanne débute mardi

Keystone-SDA

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La 54e édition du festival de la Cité à Lausanne débute mardi. Jusqu'au 5 juillet, quelque 150 projets artistiques, gratuits et répartis sur 23 sites, sont proposés au public pour un total de quelque 210 représentations. Au programme: concerts, performances, théâtre, danse, cirque, DJ-sets et autres propositions pour le jeune public.

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(Keystone-ATS) Comme les années précédentes, plus de 100’000 spectateurs sont attendus sur les six jours de l’événement culturel et estival de la capitale vaudoise. Les organisateurs soulignent que cette édition «met particulièrement en lumière la création sous toutes ses formes» avec huit créations originales, 27 premières suisses musicales et 29 premières suisses en arts vivants.

La mission du festival reste aussi de «faire dialoguer» artistes suisses et internationaux, 27 nationalités étant représentées dans ce casting 2026. Des grandes scènes aux espaces les plus intimistes du quartier de la Cité, le public pourra découvrir «des propositions à la fois festives, sensibles et engagées», selon les responsables.

Association avec Tridel

Ceux-ci promettent encore «plus de 60 heures d’ouverture du public», lequel pourra aussi se restaurer et se désaltérer auprès des 36 bars et stands du festival. Le budget de la manifestation s’élève à 2,7 millions de francs cette année.

A noter que pour sa 54e édition, le festival s’est associé à Tridel à l’occasion des 20 ans de l’usine de traitement des déchets. Dès le soir du 3 juillet et jusqu’au 5 juillet, Tridel ouvrira ses portes au public pour les «after» du festival (de 22h00 à 05h00) et plusieurs propositions artistiques diurnes annoncées comme «audacieuses». Le public pourra aussi découvrir les coulisses de l’usine à travers un parcours de visite.

https://2026.festivalcite.ch/fr/