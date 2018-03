La 5e Suisse pour le passeport biométrique

Le vote sur le passeport biométrique a constitué l'un des scrutins les plus serrés de l'histoire suisse. C'est par 5504 voix d'écart seulement (pour 1,9 million de votants) que le peuple a dit oui dimanche à un nouveau passeport à puce. Selon les premiers chiffres concernant les votes des Suisses de l'étranger (les chiffres complets seront publiés dans les jours à venir), ceux-ci ont manifestement participé à faire pencher la balance. Ainsi, si le «oui» a été de 57,6% dans le canton de Lucerne, les Lucernois de l'étranger ont été 70,8% à approuver le passeport à puce. Plus net encore: dans plusieurs cantons où le «non» au passeport biométrique a été majoritaire, les Suisses de l'étranger ont voté majoritairement favorablement. Ainsi en est-il de Vaud (54,3% de non, 72,5% de oui chez les Vaudois de l'étranger), Genève (52,9 de non, 55,6% de oui à l'étranger), Bâle-Ville (50,9% de non, 67% de oui à l'étranger). Rappelons qu'en mars dernier, le «Parlement de la 5e Suisse» avait approuvé le projet gouvernemental de passeport biométrique à 43 voix contre 16, et 3 abstentions. swissinfo.ch

