La Banque alimentaire fribourgeoise a distribué 218 tonnes en 2025

L'an dernier, la Banque alimentaire fribourgeoise (BAFR) a distribué gratuitement 218 tonnes de nourriture. Par rapport à 2024, le volume a augmenté de 18%, selon des chiffres communiqués par Christophe Koersgen, coordinateur de l'organisation fondée en 2021.

(Keystone-ATS) L’information a été rapportée il y a quelques jours par RadioFR. et le site Frapp. S’exprimant sur les ondes de la radio locale, Christophe Koersgen estime qu’il ne s’agit pas d’établir un lien direct entre l’augmentation des activités de la BAFR et une hausse de la précarité dans le canton.

«Ce sont surtout les associations, qui sont de plus en plus demandeuses», a expliqué le coordinateur de l’entité. Il faut dire que la BAFR a les moyens logistiques de répondre à leurs besoins grâce aux nouveaux locaux basés sur le site de l’ancienne caserne de la Poya à Fribourg.

La banque alimentaire, qui compte quatre collaborateurs, s’y est installée en avril dernier et peut y rester au moins cinq ans. Dans le détail, elle a distribué et sauvé chaque semaine 4,2 tonnes de nourriture en faveur d’associations qui luttent contre la précarité dans le canton.