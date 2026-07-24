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La Banque cantonale de Fribourg (BCF) voit reculer son bénéfice

Keystone-SDA

La Banque cantonale de Fribourg (BCF) a vu son bénéfice net baisser de 4,6% à 83,9 millions de francs au cours du premier semestre 2026. Sa principale source de revenus a été pénalisée par la baisse des taux d'intérêt.

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1 minute

(Keystone-ATS) Le résultat net des opérations d’intérêts, coeur de métier de la banque, a diminué de 3,2% à 149,9 millions, rapporte l’institution dans un communiqué diffusé vendredi. Le résultat des opérations de commissions et de prestations de service a avancé de 4,2% à 22,8 millions

Le résultat des opérations de négoce, composé essentiellement des produits liés aux devises, aux opérations de change et aux métaux précieux, a gonflé de 26,5% à 6,5 millions. Les autres résultats ordinaires ont par contre reculé de 7,3% à 3,3 millions.

Le total des recettes s’est établi à 182,6 millions, soit 1,6% de moins sur un an. Dans le même temps, les charges d’exploitation se sont alourdies de 14,3% à 77,4 millions. Le résultat opérationnel a décliné de 12% à 99,2 millions.

La direction dit anticiper un second semestre dans la continuité du premier. Pour l’exercice dans son ensemble, elle a réaffirmé sa confiance dans l’atteinte des objectifs financiers fixés, mais non précisés.

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