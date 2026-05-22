La barre des 30 degrés atteinte pour la première fois en 2026

Keystone-SDA

Le cap des 30 degrés a été atteint pour la première fois en Suisse cette année. Meteonews a constaté cette température vendredi à Viège (VS).

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(Keystone-ATS) C’est assez tôt dans l’année, a écrit vendredi le service météorologique suisse MeteoNews sur X. Mais cela ne représente pas un record. En 2005, les 30 degrés avaient été atteints le 2 mai déjà, à Coire.

Avec ses 30 degrés tout ronds atteints à 16h30 vendredi, Viège est suivi par Biasca, au Tessin, avec 29,4 degrés. En Suisse romande, le record de vendredi revient à Sion, avec 28,7 degrés enregistrés, relève MétéoSuisse. Globalement, les températures devraient encore augmenter pendant le week-end de la Pentecôte.

Dans la vallée du Rhône, la première journée de canicule est généralement enregistrée fin mai, d’après MétéoSuisse. Et c’est précisément à cette période que les 30 degrés avaient été mesurés pour la première fois l’année dernière, à Viège déjà, le 31 mai, avec 31,3 degrés.

Canicule

Selon MétéoSuisse, une situation anticyclonique s’installe progressivement sur l’Europe centrale. Elle pourrait persister jusqu’à la fin du mois de mai, voire jusqu’à début juin. Les conditions seront stables, sèches et largement ensoleillées.

Le seuil des trente degrés est important pour les analyses climatologiques. Si cette valeur est atteinte ou dépassée, la journée est considérée comme une journée de canicule. Au cours des dernières décennies, le nombre de journées de canicule n’a cessé d’augmenter.

Pour MétéoSuisse, une alerte canicule officielle (de degré 3) est déclenchée lorsque la température diurne atteint une moyenne de 27 degrés ou plus, et ce, pendant au moins trois jours consécutifs avec des nuits sans refroidissement significatif.

L’Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse prévoit que le nombre de journées de canicule continuera d’augmenter au cours de ce siècle en raison du changement climatique.