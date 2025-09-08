La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
La base aérienne pour les F-35A se développe, malgré l’incertitude

Keystone-SDA

Les premiers travaux concrets sur la base aérienne de Payerne (VD) prévue pour accueillir les F-35A vont démarrer cette année, indique Armasuisse lundi. Cette annonce intervient alors que le doute plane sur le prix de ces avions américains.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’office fédéral Armasuisse a voulu se montrer rassurant la semaine dernière en affirmant que la livraison de ces appareils se fera dans les temps, soit à partir de mi-2027. Ce alors qu’on apprenait plus tôt cet été que les Etats-Unis n’étaient pas disposés à accepter un prix fixe pour l’achat des 36 avions de combat.

La base de Payerne avait été choisie pour service de base d’entraînement une fois les F-35A livrés en Suisse. Un centre de recherche doit aussi voir le jour. Les premières étapes concrètes concernent ce volet.

«Les premiers travaux concrets commenceront cette année dans des espaces de coworking appartenant à la commune de Payerne sur le site de swiss aeropole», indique Armasuisse dans un communiqué. Les travaux doivent se poursuivre dans des locaux propres à l’office l’été prochain. Le développement de la base doit créer une quarantaine d’emplois.

