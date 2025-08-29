La BC de Zurich résiste aux baisses de taux au premier semestre

Keystone-SDA

Affectée par un recul des recettes dans le crédit, la Banque cantonale de Zurich (ZKB) a connu une croissance des volumes, du chiffre d'affaires et de la rentabilité au premier semestre. La direction se montre confiante malgré la faiblesse des taux d'intérêt.

(Keystone-ATS) Les créances hypothécaires ont progressé de 2,4% sur six mois à 109,11 milliards de francs, indique vendredi l’établissement zurichois, l’un des quatre en Suisse présentant un risque systémique. Les dépôts clientèle ont atteint 109,03 milliards (+1,9%) à fin juin.

Les recettes n’ont pas suivi la hausse des volumes hypothécaires. Les opérations porteuses d’intérêt ont dégagé un résultat net de 822 millions de francs, en baisse de 4,2% par rapport au premier semestre 2024.

L’autre activité d’importance a permis de compenser ce tassement. Les commissions ont ainsi généré un produit de 530 millions de francs, en progression de 4,2%. La banque revendique une collecte d’argent net à hauteur de 7,4 milliards, mais une masse sous gestion en recul depuis le début de l’année, à 534,40 milliards.

Les opérations de négoce ont chuté de plus de 30% sur un an, générant des recettes de 233 millions de francs. Les revenus globaux se sont établis à 1,60 milliards de francs (+2,6%), alors que les charges se sont alourdies de 2,8% à 844 millions. La ZKB a recruté 98 équivalent temps plein (ETP) depuis fin juin 2024, portant l’effectif total à 5750 ETP.

Le résultat d’exploitation s’est enrobé de 2,9% à 698 millions de francs, tandis que le bénéfice net s’est envolé de 11,1% à 668 millions de francs. La vente de la filiale autrichienne a permis à l’établissement cantonal d’engranger 62 millions et ainsi gonfler ses profits.

Dans son communiqué, la direction revendique une capitalisation et des liquidités «bien plus robustes» que les exigences réglementaires. Le ratio de fonds propres de première catégorie a bondi de 4,2 points de pourcentage depuis le début de l’année, à 21%. La somme du bilan s’est étiolée de 1,4% à 199,81 milliards de francs.

Conformément à ses habitudes, la banque ne fournit aucune prévision chiffrée pour l’exercice en cours. Cité dans le communiqué, le directeur général, Urs Baumann, table sur un «bon résultat annuel».