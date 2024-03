La BCE abaisse sa prévision d’inflation en 2024

(Keystone-ATS) La BCE a abaissé sa prévision d’inflation pour 2024, sous l’effet de l’impact plus faible des prix de l’énergie. Restant prudent, l’institut d’émission établi à Francfort a cependant laissé ses principaux taux inchangés.

Le taux de dépôt, qui fait référence, reste à 4,0%, son niveau le plus haut depuis le lancement de la monnaie unique en 1999, tandis que le taux de refinancement et le taux de facilité de prêt marginal se situent respectivement à 4,50% et 4,75%, a indiqué jeudi la Banque centrale européenne (BCE).

Les nouvelles projections macroéconomiques de l’institution prévoient une hausse des prix de 2,3% en 2024, contre 2,7% auparavant, puis de 2,0% en 2025, objectif de BCE. La croissance du PIB (Produit intérieur brut) devrait quant à elle atteindre 0,6% en 2024 contre 0,8% prévu en décembre.