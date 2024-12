La BCE abaisse ses taux et anticipe une politique moins restrictive

La Banque centrale européenne a abaissé ses taux directeurs de 0,25 point jeudi, en réponse à une inflation proche de son objectif et une prévision de croissance revue en baisse.

(Keystone-ATS) L’institut de Francfort a en parallèle signalé qu’il va sortir du cadre restrictif de sa politique monétaire.

Cette nouvelle baisse de 0,25 point de pourcentage fait passer à 3,0% le taux de dépôt, qui sert de référence pour les conditions de crédit dans l’économie. Le processus de désinflation « est en bonne voie » mais s’accompagne d' »une reprise économique plus lente » qu’anticipé en septembre, estiment dans un communiqué les 25 membres du Conseil des gouverneurs de la BCE présidé par Christine Lagarde.

Avec cette troisième baisse d’affilée du loyer de l’argent, et la quatrième depuis juin, la BCE amplifie le tournant pris pour abaisser les coûts d’emprunt des ménages et entreprises. Ce cycle succède à une période de resserrement monétaire drastique pour faire face à l’inflation élevée, liée à la guerre en Ukraine et la reprise post-Covid.

C’est le scénario attendu par la majorité des observateurs qui a prévalu, les gardiens de l’euro renonçant à une baisse plus audacieuse des taux, de 0,5 point de pourcentage, face à la dégradation de la croissance et la baisse rapide de l’inflation. Les nouvelles projections économiques publiées jeudi par la BCE ont appuyé les décisions du jour: l’institut a abaissé ses prévisions de croissance pour 2024 à 2026 et d’inflation pour 2024 et 2025.

Si le calendrier de baisses de taux supplémentaires reste incertain, la BCE a néanmoins abandonné un passage clé de son communiqué sur ses décisions qui indiquait jusqu’alors que les taux devaient rester « restrictifs aussi longtemps que nécessaire » pour ramener l’inflation à l’objectif. A la place, il est indiqué qu' »avec le temps, l’atténuation progressive des effets de la politique monétaire restrictive devrait soutenir un redressement de la demande intérieure ».

La reprise anticipée devrait s’appuyer « essentiellement sur la hausse des salaires réels », de bon augure pour la consommation des ménages, et sur « l’augmentation des investissements des entreprises », selon la BCE.

Crises politiques

Avant la BCE, la Banque nationale suisse (BNS) a de son côté créé la surprise en réduisant son taux directeur d’un demi-point de pourcentage pour le ramener à 0,50%, faisant valoir que « l’incertitude concernant les perspectives économiques s’est accrue durant ces derniers mois », selon un communiqué. La discussion entre gardiens de l’euro s’est déroulée avec en toile de fond les turbulences politiques qui traversent deux principales économies de la zone euro, l’Allemagne et la France, également susceptibles de freiner la croissance.

En attendant – probablement jeudi en soirée – la nomination d’un successeur au poste de Premier ministre après la chute du gouvernement Barnier, la France, économiquement fragilisée, est pour le moment sans budget pour 2025, avec un déficit public dérapant cette année à 6,1% du produit intérieur brut (PIB). Si la crise politique devait perdurer en France et ses conditions d’emprunt se dégrader trop, la BCE pourrait agir symboliquement via son Instrument de protection de la transmission, par des rachats de dette sur le marché, pour prévenir toute contagion à d’autres pays.

Mme Lagarde, ancienne locataire de Bercy, devrait être questionnée à ce sujet lors d’une conférence de presse débutant à 15h45. L’Allemagne est aussi en pleine période d’incertitude. Outre la crise industrielle qu’elle traverse, elle se dirige vers des élections anticipées en février, après l’effondrement de la coalition du chancelier social-démocrate Olaf Scholz en octobre.

Un retard dans la formation du futur gouvernement à Berlin compliquerait encore la reprise de la première économie européenne, fragilisée par un ralentissement industriel qui dure depuis deux ans et qui affecte déjà ses partenaires. Le retour imminent de Donald Trump à la Maison-Blanche inquiète par ailleurs, avec la mise en place d’une politique protectionniste qui pourrait freiner les exportations et donc la croissance de la zone euro.

Aux États-Unis, l’inflation s’est accélérée en novembre, à 2,7% en glissement annuel, alimentant les craintes de voir la courbe rester sur cette trajectoire. De quoi compliquer la tâche de la Banque centrale américaine (Fed) qui se réunit la semaine prochaine.