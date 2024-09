La BCE va de nouveau baisser ses taux, incertitude pour la suite

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La Banque centrale européenne devrait reprendre jeudi ses baisses de taux d’intérêt, poussée par le recul de l’inflation et la fragilité de l’économie en zone euro, l’attention se portant sur le rythme de l’assouplissement monétaire dans les prochains mois.

Plusieurs membres du Conseil des gouverneurs, qui tient sa réunion de rentrée, n’ont pas fait mystère de leur préférence, à l’instar du gouverneur de la Banque de France: une nouvelle baisse de taux en septembre serait « juste et sage », a récemment déclaré François Villeroy de Galhau.

Le taux de dépôt, qui fait référence car les banques disposent encore des liquidités abondantes fournies par la BCE pendant les années de crise, devrait être réduit de 25 points de base pour atteindre 3,50%.

Ces décisions influencent le taux du marché interbancaire et, par conséquent, les conditions d’emprunts des ménages et entreprises.

Après une phase de renchérissement du crédit sans précédent pour lutter contre une inflation exceptionnellement élevée, suite notamment à la guerre russe en Ukraine, les gardiens de l’euro ont baissé les taux en juin pour la première fois depuis cinq ans.

Ils avaient alors pris de vitesse la Réserve fédérale américaine, qui devrait décider de sa première baisse de taux le 18 septembre, après avoir élevé le loyer de l’argent à des niveaux inédits depuis 2001.

Evaluer les risques

La BCE avait observé une pause en juillet, mais le contexte économique la pousse de nouveau à l’action : l’inflation a ralenti à 2,2% sur un an en août en zone euro et est tombée sous la cible de 2% dans les deux principales économies, la France et l’Allemagne, alors que les hausses de salaires commencent à ralentir.

De plus, la croissance économique dans la zone euro a été légèrement révisée à la baisse, à 0,2% pour le deuxième trimestre 2024.

Si cette nouvelle étape sur les taux ne fait guère de doute, « la manière dont la BCE communiquera sur la suite de son action reste très incertaine, avec un risque qu’elle déçoive par trop de réserve », selon les analystes de RichesFlores Research.

Tout dépendra de quel côté va pencher la « balance des risques », un sujet « pas encore consensuel » entre banquiers centraux de la zone euro, déclare à l’AFP Gilles Moec, chef économiste d’Axa.

Le débat oppose « ceux qui commencent a s’inquiéter d’un ralentissement prononcé de la demande », justifiant d’assouplir rapidement le coût du crédit, et « ceux qui considèrent que la remontée du pouvoir d’achat, permise par la désinflation, permettra de soutenir la consommation et qu’il n’y a donc pas d’urgence a agir de manière forte », explique-t-il.

Les nouvelles projections économiques publiées jeudi par la BCE ne devraient guère aider: les observateurs n’attendent qu’un léger ajustement à la baisse de la croissance et de l’inflation pour 2024 et 2025.

Message pour Paris

Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, a récemment appelé à une approche prudente et progressive sur les taux pour éviter un retour de l’inflation.

Un avertissement qui devrait inciter Christine Lagarde à maintenir le principe de s’appuyer sur les données pour agir réunion après réunion, sans engagement à long terme.

La BCE insistera aussi sur l’importance de la mise en oeuvre rapide des nouvelles règles budgétaires de l’UE pour assurer la stabilité des prix, un message visant indirectement le nouveau Premier ministre français Michel Barnier, alors que les prévisions de déficit public de la France, déjà non conformes au Traité européen, risquent de se détériorer davantage.

Détail technique des décisions du jour : l’écart entre le taux de dépôt et le taux de refinancement des banques sera réduit, passant de 50 à 15 points de base.

Le but de ce changement, annoncé en mars, est d’éviter une volatilité des taux sur le marché interbancaire quand la BCE aura réduit l’excès de liquidités dans le secteur bancaire, un processus qui devrait prendre des années mais que l’institut veut anticiper.

Le taux des opérations de refinancement (MRO), que les banques paient si elles doivent emprunter de l’argent à la BCE pour une semaine, devrait ainsi retomber à 3,65%, et celui sur les allocations sur un jour (MLF) à 3,90%.