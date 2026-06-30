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La BCGE regroupe ses activités de gestion d’actifs

Keystone-SDA

La Banque Cantonale de Genève (BCGE) concentre ses activités de gestion d'actifs dans Synchrony Asset Management, société dédiée aux investisseurs institutionnels. Katia Coudray, membre de la direction et responsable de la gestion de fortune et d'actifs, la dirigera.

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1 minute

(Keystone-ATS) L’établissement cantonal «annonce la transformation de sa filiale Loyal Finance qui devient Synchrony Asset Management», selon le communiqué paru mardi. En 2019, la BCGE avait acquis la majorité, pour un montant non dévoilé, du zurichois Loyal Finance, spécialisé dans la gestion obligataire et actif essentiellement auprès d’investisseurs institutionnels en Suisse alémanique.

Désormais, Synchrony Asset Management, basée à Genève et disposant d’un bureau à Zurich, «a pour ambition de proposer une plateforme agile et dotée d’une réelle autonomie opérationnelle». Elle est composée d’une vingtaine de collaborateurs et gère près de 9 milliards de francs d’actifs.

Philippe Augsburger, administrateur indépendant et membre du conseil d’administration de Compenswiss, ainsi que Biba Homsy, associée fondatrice de Homsy Legal, «experte reconnue dans les domaines de la cryptomonnaie et de la blockchain», rejoignent le conseil d’administration de la société, présidé par Nicolas Krügel, directeur général de la BCGE. Selon ce dernier, cité dans le communiqué, «il existe un potentiel de croissance significatif pour un acteur spécialisé en gestion d’actifs institutionnels».

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