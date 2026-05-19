La BCV pourra continuer à investir dans des sous-traitants de l’ICE

Keystone-SDA

La Banque cantonale vaudoise (BCV) pourra maintenir ses investissements dans des sous-traitants de la police américaine de l'immigration (ICE). Le Grand Conseil vaudois a rejeté mardi une résolution de la députée de la gauche radicale Mathilde Marendaz demandant au Conseil d'Etat d'exclure de telles entreprises de la politique d'investissement de l'établissement financier.

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(Keystone-ATS) Des opérations menées en janvier par l’agence ICE à Minneapolis (USA) dans le cadre de programmes d’expulsions massives se sont soldées par des milliers d’arrestations par le décès de deux habitants, abattus par des agents fédéraux en janvier dernier, a rappelé la députée d’Ensemble à gauche & POP (EP).

Mathilde Marendaz déplorait que la BCV possède des investissements auprès de deux sous-traitants de cette agence, à savoir quelque six millions de dollars dans l’entreprise Palantir, qui a notamment développé pour ICE des outils de recherche de personnes ainsi qu’un montant non communiqué auprès du géant de la téléphonie AT&T, qui équipe ICE en systèmes informatiques et de communication.

«Fraction infime»

Selon la députée, de tels investissements sont «en contradiction flagrante» avec la loi sur la BCV qui stipule que la banque doit contribuer au développement économique du canton, selon les principes du développement durable, «dont le respect des droits humains fait partie».

Bien que soutenu par la gauche, le texte n’a toutefois pas trouvé grâce aux yeux de la droite. «La BCV détient une fraction infime dans ces sociétés», a relativisé l’UDC Philippe Jobin, invitant à rejeter le texte. Un appel entendu en plénum, puisque la résolution a été refusée par 68 non, 55 oui et sept abstentions.