La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

La BNS amende la rémunération sur les avoirs à vue

Keystone-SDA

La Banque nationale suisse (BNS) fera passer, au 1er novembre, de 18 à 16,5 le coefficient du seuil déterminant pour la rémunération des avoirs à vue des titulaires de compte soumis à l'obligation de détenir des réserves minimales. La base de calcul demeure inchangée.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Pour les titulaires soumis à l’obligation de détenir des réserves minimales, le seuil est égal à la moyenne mobile du montant des réserves minimales requises des trois dernières années, multipliée par le coefficient du seuil.

Pour les autres titulaires, un seuil fixe continue de s’appliquer», explique la BNS dans un communiqué publié lundi.

Les avoirs à vue sont rémunérés, jusqu’au seuil défini, au taux directeur de la BNS, actuellement nul. La part des avoirs à vue dépassant ce seuil se voit appliquer le taux directeur de la BNS réduit d’un certain nombre de points de base.

Quant aux avoirs à vue que les banques détiennent pour satisfaire aux exigences en matière de réserves minimales, ils ne sont pas rémunérés.

Cette baisse n’entraîne pas de changement dans le cap suivi par la politique monétaire et a pour objectif de soutenir l’activité sur le marché monétaire, précise la BNS.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision