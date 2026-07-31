La BNS dégage un bénéfice de 25,2 milliards au 1er semestre

Keystone-SDA

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La Banque nationale suisse (BNS) a engrangé au premier semestre un bénéfice de 25,17 milliards de francs, grâce principalement à ses positions en monnaies étrangères. Le stock d'or a tiré le résultat vers le bas.

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(Keystone-ATS) Les positions en monnaies étrangères ont dégagé un bénéfice de 31,7 milliards de francs, indique vendredi la banque centrale helvétique. Ce montant est principalement constitué des gains des titres de participation et les instruments de participation, à hauteur de 22,9 milliards.

Le produit des intérêts a atteint 6,7 milliards, celui des dividendes 1,7 milliard, alors que les gains de change se sont élevés à 2,5 milliards.

La BNS a dû composer avec une perte de 1,7 milliard liée aux titres porteurs d’intérêts et aux instruments sur taux d’intérêt ainsi qu’avec des charges d’intérêt de 0,4 milliard.

Moins-value de l’or

Le stock d’or a pour sa part généré une moins-value de 6,4 milliards. Au 30 juin, le prix du kilo d’or avait clairement reculé par rapport à sa valeur à fin décembre, passant à 104’812 francs de 110’919 francs.

Les positions en francs ont permis de gonfler le résultat à hauteur de 0,1 milliard. Ce montant résulte principalement des intérêts prélevés sur les avoirs en comptes de virement et des opérations destinées à résorber des liquidités, précise l’institut d’émission dans son communiqué.

Une dotation à la provision pour réserves monétaires sera prélevée sur le bénéfice de 25,2 milliards. Celle-ci sera fixée en fin d’année.

Au deuxième trimestre, le résultat s’est fixé à 25,67 milliards, contre une perte de 0,5 milliard au premier partiel.

Au sujet de son résultat, la BNS rappelle que les fortes fluctuations sont la règle et il n’est que difficilement possible d’en tirer des déductions pour le résultat de l’exercice en cours.