La BNS devrait maintenir ses taux inchangés, selon UBS

Keystone-SDA

La Banque nationale suisse (BNS) devrait maintenir ses taux inchangés en septembre, selon les économistes d'UBS. Une réintroduction de taux d'intérêt négatifs en réaction aux droits de douane américains paraît improbable.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Tant que les pressions à l’appréciation sur le franc restent contenues, nous prévoyons que la BNS maintiendra son taux directeur à 0% au cours des 12 prochains mois», écrit le numéro un bancaire suisse dans son étude présentée mardi.

Les économistes d’UBS anticipent cependant une nouvelle appréciation du franc face au dollar, la Réserve fédérale américaine (Fed) étant susceptible d’abaisser son taux directeur au cours de l’année à venir. Un renforcement du franc exercerait une pression supplémentaire sur la BNS, selon eux.

Une réintroduction de taux d’intérêt négatifs par la BNS en réaction aux droits de douane américains paraît toutefois improbable. Un taux directeur négatif réduirait surtout la pression haussière sur le franc, mais cela ne suffirait probablement pas à compenser l’impact des droits de douane américains sur les entreprises exportatrices. La BNS devrait donc maintenir son taux directeur inchangé pour le moment.

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

