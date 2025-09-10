La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
La BNS va synthétiser ses discussions de politique monétaire

Keystone-SDA

La Banque nationale suisse (BNS) compte désormais publier une synthèse de ses discussions de politique monétaire pour "mieux faire comprendre la manière" dont elle met en oeuvre sa stratégie, s'ajustant ainsi sur ce que font d'autres grandes banques centrales.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Ce document – une synthèse des discussions ayant servi de base à la décision de politique monétaire – sera publié dès le prochain examen trimestriel de la politique monétaire le 25 septembre, a déclaré le président de la banque centrale helvétique Martin Schlegel, selon le texte de son discours prononcé mercredi devant l’Association tessinoise des banquiers à Vezia.

«La direction générale de la BNS est une autorité collégiale, dont chacun des membres présente son propre point de vue. Nous en discutons pour arriver à une décision collective. Une fois cette décision prise, elle est présentée d’une seule voix», a élaboré le patron de l’institut d’émission.

Fed et BCE aussi

Mais afin que les membres de la direction générale puissent discuter ouvertement et «exprimer librement leur point de vue», la synthèse ne détaillera pas les points de vue individuels.

Le texte paraîtra quatre semaines après la décision de politique monétaire et portera sur les deux jours précédant l’annonce de cette décision, a précisé M. Schlegel.

Avec ce nouveau document, la BNS s’aligne sur ce que font d’autres grandes banques centrales. La Réserve fédérale américaine (Fed) publie ainsi régulièrement le compte-rendu des réunions du comité fédéral de marché ouvert (FOMC). La Banque centrale européenne (BCE) fait de même, en dévoilant un compte-rendu de ses réunions de politique monétaire du conseil des gouverneurs avec un délai de quatre semaines.

