La Bourse suisse attendue en net repli à l’ouverture

Keystone-SDA

Le rebond mardi de la Bourse suisse aura fait long feu, un nouveau repli étant attendu mercredi à l'ouverture, alors que les droits de douane supplémentaires US sur les importations de près de 60 pays, dont celles de la Suisse à hauteur de 31%, sont entrés en vigueur.

4 minutes

(Keystone-ATS) Du côté de Wall Street, le Dow Jones s’est essoufflé en fin de séance mardi, cédant 0,8%, alors qu’il avait décollé de près de 4% à l’ouverture. Le Nasdaq, indice des valeurs technologiques, a abandonné 2,15% et le S&P 500 1,57%. En Asie, à la Bourse de Tokyo le Nikkei plongeait de 5%, les autres places d’Extrême-Orient fléchissant aussi fortement.

Dès 06h00, le 2e volet des droits de douane supplémentaires décidés par Donald Trump est entré en vigueur et les pays avec lesquels les Etats-Unis affichent un déficit commercial particulièrement élevé selon Washington sont soumis à des taxes punitives. La Chine, qui a elle-même pris des mesures de rétorsion, est particulièrement touchée, les marchandises arrivant au Pays de l’Oncle Sam étant désormais taxées à hauteur de 104%.

Evoquant la déroute des marchés d’actions depuis mercredi dernier et la déclaration de guerre commerciale de Donald Trump, John Plassard, de Mirabaud Banque, ne cède pas pour autant à la panique. L’expert observe qu’historiquement « la plupart des corrections à deux chiffres ne se transforment pas en bear markets ». Toutefois, le contexte actuel est sans précédent en raison de l’ampleur de la guerre commerciale et de l’imprévisibilité de Donald Trump.

Les décisions de politique commerciale du président américain Trump pèsent sur le dollar américain, « alors que les paris de récession sont en hausse, la récession la plus stupide de l’histoire du monde, probablement » observe pour sa part Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank. Et les investisseurs devront encore attendre pour un éventuel soutien de la Réserve fédérale américaine, ses responsables affirment que la politique monétaire est bien placée pour faire face aux perturbations tarifaires. Mais un effondrement plus important pourrait les faire changer d’avis.

Vers 08h05, le SMI ne notait plus qu’à une dizaine de points au-dessus de la barre des 11’000 points, soit 11’010,24 points, en chute de 3,07%, selon les calculs avant Bourse de la banque Julius Bär. L’indice phare avait clôturé la veille sur un bond de 2,82%, reprenant près de 300 points, alors qu’il s’était délesté de plus de 1500 points depuis mercredi et l’annonce des nouveaux droits de douane américains, dont un taux de 31% frappant les exportations helvétiques vers les Etats-Unis.

L’ensemble des vingt valeurs constitutives du SMI s’affichaient dans le rouge, la défensive Swisscom (-1,9%) jouant son rôle en se montrant la plus solide, alors qu’à l’image des séances de jeudi, vendredi et lundi, le fabricant valdo-californien d’accessoires et périphériques informatiques Logitech (-5,8%) héritait de la lanterne rouge.

Les trois poids lourds de la cote, le bon Roche ainsi que les nominatives Novartis et Nestlé (tous trois -2,4%) faisaient mieux que la moyenne, tout comme le sous-traitant pharma Lonza (-2,4% aussi).

En queue de classement, le géant genevois du luxe Richemont (-5,3%) précédait Logitech. Les financières étaient aussi en souffrance, UBS plongeant de 5,2%, Partners Group de 4,0%, Zurich Insurance de 3,7%, Swiss Re de -3,6% et Swiss Life de 3%.

Parallèlement, les investisseurs se tournent à nouveau vers les valeurs refuges comme le franc et l’or. Ainsi, le franc gagne du terrain face au dollar américain mercredi matin, le billet vert valant 0,8407 franc.