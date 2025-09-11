La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
La Brévine: Neuchâtel a reçu l’autorisation de tirer quatre loups

Keystone-SDA

Le canton de Neuchâtel a reçu l'autorisation fédérale pour tirer quatre loups de la meute de la vallée de la Brévine. Cette mesure fait suite aux importants dommages causés aux animaux d’élevage ces dernières semaines sur ce territoire.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Après avoir reçu l’accord de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), l’État de Neuchâtel autorise la régulation partielle de la meute de la vallée de la Brévine», a-t-il indiqué jeudi dans un communiqué. Le canton veut «prévenir les dégâts causés aux animaux d’élevage».

Depuis le 6 août jusqu’à ce jour, sept bovins ont été tués et cinq blessés sur le territoire de la meute lors de sept attaques distinctes. Les individus tués ou blessés par les loups sont onze génisses et un veau âgé de trois jours.

