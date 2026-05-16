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La Bulgarie remporte l’Eurovision de la chanson sous les ovations

Keystone-SDA

La chanteuse DARA a offert samedi soir à la Bulgarie sa première victoire au concours Eurovision de la chanson, avec "Bangaranga", un hymne à la fête et à l'émancipation. La jeune femme de 27 ans l'a emporté avec 516 points devant le candidat d'Israël Noam Bettan.

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(Keystone-ATS) Les 25 artistes qualifiés pour la finale l’Eurovision ont offert samedi soir un spectacle de plus de deux heures dans un déluge pyrotechnique festif. Le spectacle s’est déroulé sans la Suisse, la Bernoise Veronica Fusaro n’ayant pas réussi à se qualifier lors de la seconde demi-finale jeudi avec sa chanson «Alice».

Cette 70e édition a été marquée par un appel au boycott en raison de la présence d’Israël.

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