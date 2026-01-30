La cagnotte de 113,5 millions est tombée à l’Euro Millions

Keystone-SDA

Une personne a trouvé la combinaison gagnante du tirage de l’Euro Millions de vendredi. Elle remporte au total 113,5 millions de francs. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 14, 18, 31, 35 et 46 ainsi que les étoiles 7 et 11.

(Keystone-ATS) Le gros lot a été remporté en Belgique, précise Swisslos, le pendant alémanique et tessinois de la Loterie romande. Lors du prochain tirage mardi, 16 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.

