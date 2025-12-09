La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
La cagnotte de 133,8 millions est tombée à l’Euro Millions

Keystone-SDA

Une personne vivant en Belgique a trouvé la combinaison gagnante du tirage de l’Euro Millions de mardi. Elle remporte au total 133,8 millions de francs. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 2, 8, 13, 29 et 49 et les étoiles 2 et 11.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Lors du prochain tirage vendredi, 16 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.

https://jeux.loro.ch/games/euromillions

