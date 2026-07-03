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La cagnotte de 73,93 millions est tombée à l’Euro Millions

Keystone-SDA

Une personne a trouvé la combinaison gagnante du tirage de l’Euro Millions de vendredi. Elle remporte au total 73,93 millions de francs. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 2, 12, 17, 25 et 39 et les étoiles 1 et 2.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Lors du prochain tirage mardi, 16 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.

https://jeux.loro.ch/games/euromillions

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