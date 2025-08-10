La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

La canicule s’étale sur presque toute la moitié sud en France

Keystone-SDA

La vague de chaleur en cours depuis vendredi, la deuxième de l'été à toucher la France, s'étend dimanche à presque toute la moitié sud du pays. 42 départements ont été placés en vigilance orange canicule par Météo-France.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) « Dimanche, dans la continuité des jours précédents, la chaleur va encore monter d’un cran dans le sud », a prévenu samedi le service national de prévisions. Le thermomètre devrait ainsi grimper « fréquemment » jusqu’à 40 degrés Celsius, voire les « dépasser » dans l’Hérault, le Var et le sud des départements de l’Ardèche et de la Drôme, a-t-il prévenu.

Au plus chaud de la journée, 42 degrés sont également attendus à Nîmes et 40 degrés à Perpignan, avec des pointes à 38 degrés à Bordeaux et Toulouse dans l’après-midi. Cet épisode, qui nécessite « une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées », a souligné Météo-France.

Pic attendu lundi ou mardi

Samedi, 42,2 degrés ont été relevés à Tiranges, en Haute-Loire, et 39 degrés à Lyon, dans une région où le mercure devrait « légèrement » baisser dimanche d’après le dernier bulletin de prévision.

Après une première vague de chaleur cette année du 19 juin au 4 juillet, c’est la 51e enregistrée en France depuis 1947.

Lundi, plus de la moitié de l’Hexagone, avec 46 départements centraux et de la partie sud, seront placés en vigilance orange, selon un bulletin actualisé de Météo-France. Les Deux-Sèvres, la Vienne, la Creuse et la Haute-Corse passeront à ce niveau d’alerte dès dimanche à midi.

« Le pic est attendu entre lundi et mardi » pour cette canicule, qui « devrait durer jusqu’en fin de semaine prochaine, a écrit Météo-France.

Selon le prévisionniste, qui observe « une accélération de la survenue des vagues de chaleur » liée au changement climatique, le pays n’a connu que deux étés sans ce type d’épisode au cours des 16 dernières années.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
4 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
3 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Jessica Davis Plüss

Que pensez-vous de l’idée d’un allongement significatif de la durée de vie humaine?

Le marché de la longévité est en plein essor, notamment grâce aux progrès de la science du vieillissement. Que pensez-vous de l’idée d’un allongement significatif de la durée de vie?

Participez à la discussion
34 J'aime
22 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision