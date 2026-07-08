La canicule s’étend en France, 7800 hectares brûlés en huit jours

Keystone-SDA

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La chaleur a encore gagné du terrain mercredi en France, éprouvante pour la population et les pompiers aux prises avec de nombreux incendies plus précoces et dévastateurs que l'an dernier.

3 minutes

(Keystone-ATS) Environ 7800 hectares ont brûlé en France au cours des huit premiers jours de juillet, contre un peu plus de 4400 sur la totalité du même mois en 2025, selon les données du Système européen d’information sur les incendies de forêt (Effis) analysées par l’AFP. Une telle surface équivaut à celle des forêts qui avaient brulé dans le Valais l’an dernier.

Le renforcement du vent a compliqué le travail des pompiers.

Un jeune pompier volontaire de 22 ans est mort mercredi dans les Alpes françaises, alors qu’il combattait un feu de forêt dans un secteur à fort dénivelé.

Les fortes chaleurs, avec 67 départements français en vigilance orange, gagnent du terrain vers le nord et l’est, et jeudi, cinq départements supplémentaires passeront en orange canicule, indique l’organisation Météo-France, qui prévoit que cet «épisode caniculaire sévère et durable» se prolonge «très probablement jusqu’au week-end prochain inclus».

Mercredi après-midi, les températures ont fréquemment atteint les 38 à 41 degrés, sur une partie du sud-est du pays, en remontant la vallée du Rhône.

Des records pour un mois de juillet ont notamment été mesurés à l’aéroport de Montpellier (40,7 degrés) ou encore la ville de Perpignan (40,7).

Le 3e en moins de deux mois

A Avignon, la première semaine du festival international de théâtre se termine dans une touffeur extrême. «On mise sur des spectacles dans une salle climatisée», explique Marie Garnier, festivalière de 41 ans qui «hésite à aller voir une pièce de Molière en fin de journée qui se joue dehors, dans une cour…»

Cet épisode de chaleur intense est le troisième en moins de deux mois après celui, remarquablement précoce, de la fin mai, suivi d’une vague de chaleur durant la deuxième quinzaine de juin. Signe du réchauffement climatique, plus de la moitié des 53 vagues de chaleur répertoriées depuis 1947 sont intervenues après 2010.

Une nouvelle fois, la compagnie nationale ferroviaire SNCF a annulé mercredi des départs de trains, la chaleur affectant notamment les caténaires qui alimentent les trains en électricité.

Particulièrement exposés lors des épisodes caniculaires, les livreurs de repas à domicile ne travailleront plus aux heures les plus chaudes dans les départements qui seront placés en vigilance rouge (le niveau le plus critique), ont annoncé mercredi les sociétés Uber Eats et Deliveroo à l’AFP, répondant à une demande du secteur.