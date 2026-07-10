La canicule se poursuivra au moins jusqu’à jeudi en Suisse

Keystone-SDA

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La vague de chaleur actuelle devrait se poursuivre au nord des Alpes au moins jusqu'à jeudi prochain, a annoncé vendredi MétéoSuisse. Au sud des Alpes, elle devrait durer au moins jusqu'au vendredi prochain.

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(Keystone-ATS) Des orages isolés sont prévus ce vendredi, selon le bulletin fédéral. A partir de dimanche, de l’air plus sec et plus stable affluera à nouveau en Suisse, et à partir de lundi, il fera encore plus chaud. Le bulletin fédéral prévoit des températures comprises entre 31 et 35 degrés au nord des Alpes.

Un degré «marqué», degré 3, de canicule est actuellement en vigueur dans de nombreuses régions du pays. En début de semaine prochaine, un éventuel relèvement de l’alerte en degré 4 pour certaines régions n’est pas exclu.

Dès lundi à mercredi prochain dans le canton de Genève, les activités en extérieur et exposées au soleil devront à nouveau être interrompues de lundi à mercredi prochain en raison de la canicule. Pour celles liées à l’ordre public ou à la sécurité, une alternance entre 15 minutes de travail et 45 minutes de récupération devra être établie, a affirmé vendredi le canton.

Feu de forêt interdits en Suisse

Vendredi, tous les cantons interdisent désormais les feux en forêt, à l’exception de la région de l’Oberland bernois, où l’on s’en tient encore à un appel à la prudence.

Les cantons du Valais et de Neuchâtel ainsi que plusieurs cantons alémaniques avaient déjà prononcé une telle interdiction depuis la fin juin. Ces derniers jours, Vaud, Genève, Fribourg, le Jura, Soleure, les deux Bâles, Schaffhouse, la Thurgovie, Appenzell Rhodes-Extérieures et une grande partie du canton de Berne ont suivi.

Dans les cantons de Vaud, du Valais du Tessin et dans certaines régions grisonnes, l’interdiction est même totale en plein air. Tel est aussi le cas au Liechtenstein.

Economies d’eau

Des restrictions d’utilisation de l’eau peuvent être mises en place dans de nombreux endroits. De nombreuses communes suisses ont d’ailleurs déjà appelé à économiser l’eau.

Le Conseil d’Etat neuchâtelois a d’ailleurs interdit à partir de lundi prochain les pompages dans les cours d’eau et ce jusqu’à nouvel avis. L’exécutif recommande par ailleurs vivement un usage économe de l’eau, notamment pour les besoins non essentiels tels que l’arrosage d’agréments et le lavage de véhicules, selon un communiqué publié vendredi. La Thielle n’est pas concernée par l’interdiction générale de pompage.