La Canopée rouvre sur les quais pour un été sportif

Keystone-SDA

Mise en place par la Ville de Genève, la Canopée rouvre vendredi sur les quais. Jusqu'au 16 août, cet espace ombragé en plein air accueillera une pléthore d'activités sportives et ludiques, le matin et en fin d'après-midi. La participation aux cours est gratuite. Aucune inscription n'est requise.

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(Keystone-ATS) Pour la conseillère administrative Marie Barbey-Chappuis, en charge du département de la sécurité et des sports, «la Canopée reste l’endroit idéal pour essayer une nouvelle discipline, reprendre en douceur une activité physique ou simplement profiter du cadre majestueux de la rade», a indiqué jeudi la Ville de Genève.

Yoga, Pilates, Full body training, Mobility workout ou encore Swedish fit: les cours sont donnés par des formateurs certifiés. A ces activités sportives quotidiennes s’ajoutent des cours de danse, organisés par BeYou Dance, et des soirées stand-up, programmées par le Caustic Comedy Club. Le mercredi après-midi, les enfants peuvent découvrir différents jeux proposés par la Ludothèque des Eaux-Vives.

Une buvette et un food truck, ainsi qu’un terrain de pétanque, complètent l’offre. Ils sont ouverts aux mêmes horaires que la Canopée.

www.geneve.ch/canopee