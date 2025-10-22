La Chaîne du Bonheur se mobilise en faveur de la population de Gaza

Keystone-SDA

La Chaîne du Bonheur mène ce mercredi une Journée nationale de solidarité en soutien à la population civile de Gaza. Avec l'accord de cessez-le-feu qui permet enfin d’intensifier l’aide humanitaire aux Gazaouis, le soutien des Suisses est plus essentiel que jamais.

2 minutes

(Keystone-ATS) «Nos ONG partenaires suisses sont prêtes à intensifier leur aide et disposent d’une longue expérience dans des contextes complexes et d’une connaissance approfondie du terrain. Elles respectent strictement les principes humanitaires d’indépendance, de neutralité, d’impartialité et d’humanité», écrit la Chaîne du Bonheur sur son site internet.

L’oeuvre d’entraide cite notamment Médecins Sans Frontières (MSF), Caritas, HEKS/EPER, Save the Children, la fondation Terre des hommes, Frieda et Médecins du Monde. Elles fournissent une aide vitale: distribution de nourriture, d’eau potable, de médicaments, d’abris, de produits d’hygiène, sans compter une aide financière directement versée aux familles, et elles assurent l’accès aux soins médicaux et un soutien psychosocial.

De 07h00 à 23h00

Si le montant des dons reçus et la situation le permettent, la Chaîne du Bonheur contribuera également à la reconstruction des infrastructures essentielles ainsi que des habitations. Pour appeler aux dons, des personnalités et des bénévoles se mobiliseront de 07h00 à 23h00.

Durant cette période, des centrales téléphoniques seront ouvertes dans chacune des régions de Suisse pour recueillir les promesses de dons de la population. A Genève, Jean-Marc Richard animera cette journée en direct sur différentes chaînes de la RTS, radio et TV, la SSR étant partenaire de l’opération.

La dernière journée nationale de solidarité menée par la Chaîne du Bonheur date d’avril dernier, suite au séisme dévastateur survenu le 28 mars en Birmanie et en Thaïlande. Elle avait permis de récolter 6,4 millions de francs de promesses de dons.

www.bonheur.ch