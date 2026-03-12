La Chaux-de-Fonds, la visionnaire du chauffage à distance

Keystone-SDA

La Ville de La Chaux-de-Fonds a mis en service en 1926 le premier réseau de chauffage à distance de Suisse, avec un modèle collectif visionnaire pour l'époque. Des célébrations sont prévues durant l'année pour fêter ce centenaire.

(Keystone-ATS) «Cent ans plus tard, cette infrastructure demeure un pilier central de la transition énergétique cantonale», ont rappelé jeudi Viteos, Vadec et la Ville de La Chaux-de-Fonds. Né dans le quartier des Eplatures, le réseau a accompagné le développement urbain et industriel de la ville.

Basé dès l’origine sur la valorisation de la chaleur provenant de l’usine électrique, le réseau «n’a cessé d’évoluer au fil des décennies, s’adaptant aux nouvelles technologies et améliorant sa performance énergétique», peut-on lire dans le communiqué.

Le centenaire vise à mettre en lumière les bénéfices concrets du chauffage à distance (CAD), ainsi qu’à en faire découvrir les coulisses à la population, notamment grâce à des portes ouvertes durant l’année 2026. Les autres points forts sont la publication d’un ouvrage historique et l’élaboration d’une exposition immersive et pédagogique consacrée à l’évolution du CAD et son influence sur la vie des Neuchâtelois.

Investissement de 300 millions

Au cours des dix prochaines années, Viteos prévoit d’investir plus de 300 millions de francs pour déployer les réseaux dans le canton de Neuchâtel. Les investissements annoncés permettront d’améliorer l’efficacité énergétique, de moderniser les infrastructures et de décarboner la production de chaleur en intégrant davantage d’énergie renouvelable à l’échelle du canton», a déclaré Daniel Pheulpin, directeur général de Viteos, cité dans le communiqué.

Le développement du chauffage à distance repose également sur la valorisation de l’énergie produite lors de l’incinération de déchets, pour laquelle Viteos a un partenariat avec Vadec depuis près de 60 ans.