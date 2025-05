La Chaux-de-Fonds: chantier du Centre archives et patrimoine lancé

Keystone-SDA

La première pierre du futur Centre archives et patrimoine (CAP) a été posée mercredi à La Chaux-de-Fonds (NE). Porté par l’Etat de Neuchâtel et la Métropole horlogère, le projet transformera un ancien entrepôt industriel en un pôle patrimonial et culturel durable.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le site se veut accessible et exemplaire sur les plans technique et environnemental, ont indiqué les autorités. Le projet a bénéficié d’un large soutien politique. Le Grand Conseil a avalisé en octobre deux crédits relatifs à la réalisation du CAP et à la sécurisation et au déménagement des archives pour plus de 40 millions.

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds a validé de son côté en septembre deux crédits similaires pour près de 13 millions de francs. Le CAP consiste en la réhabilitation et en l’agrandissement des anciens entrepôts du distributeur Coop. Il accueillera les Archives de l’Etat et les Archives de la Ville.

Redynamisation

De plus, le centre hébergera les trois secteurs patrimoniaux de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds: les Archives privées (APR), le Département audiovisuel (DAV) et les Imprimés des montagnes neuchâteloises (IMN). Ils seront réunis dans un bâtiment conçu pour durer un siècle au moins, précise le communiqué

Le tout offrira des espaces de conservation centralisés, sûrs et suffisamment grands, ainsi que des lieux de traitement des archives et d’accueil. L’édifice s’inscrit dans un quartier en mutation, aux côtés notamment du futur pôle administratif cantonal dit des « Docks », avec lequel des synergies pourraient intervenir.

Le centre contribuera ainsi à la revitalisation de la rue du Commerce et du secteur environnant. « Ce projet est le fruit d’un travail de longue haleine qui a démarré en 2014 », a souligné le conseiller d’Etat Alain Ribaux, chef du Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (DESC).